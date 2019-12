Al menos 11 lesionados por explosión en planta de fabricación de aviones

Al menos 11 personas resultaron heridas cuando una línea de gas nitrógeno se rompió en una planta de fabricación de componentes de aviones en Wichita, Kansas

La explosión tuvo lugar en la Planta 3 de Beechcraft poco después de las 08:00 h tiempo local, cuando se rompió una línea de gas nitrógeno de 3 pulgadas, dijo la portavoz de la compañía Stephanie Harder en una conferencia de prensa.

No hubo muertes confirmadas pero 11 personas fueron trasladadas al hospital, según el Dr. John Gallagher, director del EMS del condado de Sedgwick. Los proveedores de servicios de emergencia también atendieron a otros cuatro heridos, pero no requirieron su traslado al hospital por lo que no requirieron más cuidados.

Un paciente tenía “lesiones potencialmente graves”, dijo Gallagher, pero no proporcionó más detalles.

Beechcraft es propiedad de Textron Aviation y fabrica aviones monomotores y bimotores.

Todos los empleados y contratistas que trabajan en la planta este viernes ya fueron identificados, dijo Harder.

Nitrogen Tank explosion Beechcraft/ Textron in Wichita, KS pic.twitter.com/Ynalwtybnj — Shane Haberlein (@HaberleinShane) December 27, 2019

El subdirector de bomberos del condado de Sedgwick, Daniel Wegner, indicó que la planta se encontraba trabajando de manera parcial debido a la temporada, por lo que las afectaciones fueron menores.

Los bomberos verificaron la integridad estructural de las instalaciones, dijo Wegner.

La fuga inicial, que fue contenida, causó una ruptura en otro recipiente de nitrógeno, reveló Wegner, pero ese gas nitrógeno se desalojó y no hay peligro para la comunidad circundante.

Hasta el momento, se desconoce la causa de la primera ruptura.

La planta 3 contiene operaciones de fabricación de compuestos y fabricación experimental de aviones, dijo Harder.

