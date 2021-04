Protestan por muerte de afroamericano pese a toque de queda

Centenares de manifestantes desafiaron el toque de queda impuesto por el gobernador de Minnesota en protesta por la muerte del afroamericano Daunte Wright durante un control policial este fin de semana.

Los manifestantes se reunieron frente a la comisaría de Policía de Brooklyn Center, el suburbio de Minneapolis en el que ocurrió el suceso.

Now at the protest outside the Brooklyn Center police precincttear gas fired by police . Water bottles being thrown- #BrooklynCenter #DaunteWright hundreds are here. Disperse order announced. Curfew has been in effect for an hour and a half. pic.twitter.com/acytOqRba4

— Sara Sidner (@sarasidnerCNN) April 13, 2021