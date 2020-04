YouTube anuncia festival de cine gratuito en apoyo a COVID-19

Los principales festivales de cine del mundo se unieron a YouTube para anunciar We Are One: A Global Film Festival, un evento de cine digital de 10 días de duración

Los principales festivales de cine del mundo se unieron a YouTube para anunciar We Are One: A Global Film Festival, un evento de cine digital de 10 días de duración, a beneficio del Fondo de Respuesta Solidaria a COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En conjunto con Tribeca Enterprises, el sitio más importante de videos anunció que una comunidad internacional de narradores de historias presentarán la programación del festival We Are One: A Global Film Festival que se transmitirá de manera gratuita y en exclusiva por YouTube, para las audiencias alrededor del mundo.

El festival comenzará el 29 de mayo en YouTube.com/WeAreOne, y contará con programación seleccionada por el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, el Festival Internacional de Cine de Berlín, el Festival de Cine de Londres BFI, el Festival de Cine de Cannes.

También por el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el Festival Internacional de Cine y Premios Macao (IFFAM), Festival de Cine de Jerusalén, Festival de Cine de Mumbai, Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, Festival de Cine de Locarno, Festival de Cine Internacional de Marrakech, Festival de Cine de Nueva York, Festival de Cine Internacional de San Sebastián, Festival de Cine de Sarajevo, Festival de Cine de Sundance, Festival de Cine de Sydney, Festival Internacional de Cine de Tokio, Festival Internacional de Cine de Toronto, Festival de Cine de Tribeca, Festival de Cine de Venecia y más, sumergiendo al público en historias de todo el mundo y proporcionando una voz a los cineastas en un escenario global.

Una parte esencial de los festivales de cine es la creencia de que los artistas y creadores tienen el poder de unir a las personas y generar conexiones significativas durante un momento en que el mundo más lo necesita”. “A través de We Are One: A Global Film Festival, el público no solo podrá experimentar las diferentes culturas a través de una nueva lente, sino que también podrá apoyar a las comunidades locales mediante la donación directa a organizaciones que apoyen los esfuerzos de asistencia para los afectados por COVID-19. El festival beneficiará a la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como a los socios de asistencia locales en cada región”, señaló YouTube a través de un comunicado.

Jane Rosenthal, co-fundadora y directora ejecutiva de Tribeca Enterprises y Tribeca Film Festival, dijo que “a menudo hablamos del papel singularmente poderoso de las películas de inspirar y unir a las personas a través de las fronteras y las diferencias para ayudar a sanar el mundo. Todo el mundo necesita sanar en este momento”.

“We Are One: A Global Film Festival une a curadores, artistas y narradores para entretener y brindar alivio a las audiencias de todo el mundo. Al trabajar con nuestros extraordinarios socios del festival y YouTube, esperamos que todos experimenten un poco de lo que hace que cada festival sea tan único y aprecien el arte y el poder del cine”, señaló Rosenthal.

Robert Kyncl, director comercial de YouTube, indicó que “uno de los aspectos más singulares e inspiradores de que todos nos quedemos en casa es nuestra capacidad de reunirnos y experimentar un evento como uno solo, y We Are One: A Global Film Festival es justo eso”.

“En conjunto con Tribeca Enterprises y nuestros increíbles socios, estamos brindando a los fanáticos la oportunidad de experimentar la programación seleccionada que cada uno de estos festivales ofrece como parte de nuestro evento de diez días de duración. Es un evento que nunca antes se había hecho y estamos orgullosos de ser el hogar de este contenido fantástico que es gratuito para los fanáticos alrededor del mundo”, agregó.

“Estamos orgullosos de unirnos con otros festivales asociados para destacar películas y talentos verdaderamente extraordinarios, permitiendo al público experimentar los matices de la narración de historias de todo el mundo y las personalidades artísticas de cada festival”, dijo Pierre Lescure, presidente del Festival de Cine de Cannes y Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cine de Cannes.

We Are One: A Global Film Festival se realizará del 29 de mayo al 7 de junio.

La programación estará disponible de forma gratuita e incluirá películas, cortometrajes, documentales, música, comedia y conversaciones.

El calendario completo estará disponible en una fecha más cercana al inicio del festival.

Con información de López-Dóriga Digital