YouTube anuncia documental ‘Coachella: 20 years in the desert’

'Coachella: 20 Years in the Desert' abre los archivos del festival por primera vez para presentar actuaciones e historias tras bastidores

Para celebrar el 20 aniversario de Coachella, Youtube anunció una asociación con Coachella Valley Music and Arts Festival para lanzar el documental Coachella: 20 Years in the Desert, que será parte de la oferta de YouTube Originals y se estrenará el 31 de marzo.

Este anuncio llega poco después de la revelación del cartel 2020 del festival, con YouTube como el socio de la transmisión en vivo y en exclusiva para los dos fines de semanas.

El documental, que cuenta con material de las últimas dos décadas, Coachella: 20 Years in the Desert abre los archivos del festival por primera vez para presentar actuaciones e historias tras bastidores, las cuales han ayudado a darle forma al evento.

La cinta muestra un vistazo al colorido inicio de Coachella, con material nunca antes visto y entrevistas, así como algunas presentaciones de grandes personalidades de la música como: Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk, Travis Scott, BLACKPINK, LCD Soundsystem, Rage Against The Machine, Pixies, Swedish House Mafia, Jane’s Addiction, Björk, The White Stripes, Madonna, Moby, Beck, Radiohead, entre otros.

También se anunció que, por décimo año consecutivo, Youtube se alió con Coachella para tener la playlist oficial y la transmisión exclusiva de ambos fines de semana del festival.

Este año, los miembros Premium de YouTube recibirán beneficios exclusivos de Coachella, incluyendo el acceso a un número limitado de pases para compra. La venta general para el primer fin de semana está agotada, pero los miembros de YouTube Premium son de los pocos grupos que encontrarán algunos boletos adicionales disponibles.

Con información de López-Dóriga Digital