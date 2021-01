Vocalista de Intocable niega ‘palancas’ para vacunarse contra COVID-19

Ricardo Muñoz, vocalista del grupo Intocable, rectificó lo expuesto en redes sociales y negó haber utilizado ‘palancas‘ para recibir la primera de dos dosis de la vacuna contra COVID-19.

La polémica inició el pasado 22 de diciembre cuando el músico indicó que en Estados Unidos no estaba a la venta la vacuna pero que él “tenía palancas”, presumiendo así que la obtuvo utilizando influencias.

No aún no, tengo mis palancas…. https://t.co/geGtPXnZki

Tras varios días de críticas, Muñoz decidió aclarar cómo fue que logró vacunarse en Texas.

En un video señaló que su respuesta en Twitter fue en tono de broma al creer que por ser una red social no se tomaría como si se tratara de un periodismo serio.

El cantante sentenció que no le quitó la vacuna a ningún médico o enfermera puesto que sobraron dosis del cargamento para el personal sanitario.

De esta forma, él se trasladó a la dirección indicada y se formó junto con decenas de personas más para recibir la vacuna.

No nomás yo me la puse, se la puso muchos ciudadanos y no le quitamos a nadie la inyección”, afirmó.