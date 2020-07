Videos ¿Qué se estrena en julio en Netflix?

Estos son los estrenos de series, películas, documentales, especiales y más en Netflix para el mes de julio en México

Llegó el mes de julio y estos son los estrenos que tiene Netflix para el público mexicano:

SERIES

Las chicas. Del cable: 3 de julio

The Protector: 9 de julio

Zac Efron, con los pies en la tierra: 10 de julio

Oscuro deseo: 15 de julio

La celestina de la India: 16 de julio

Maldita: 17 de julio

Chicas buenas (temporada 3): 26 de julio

The Umbrella Academy: 31 de Julio

Vis a Vis, el oasis: 31 de julio

Además: The Blacklist (temporada 7), Jane the Virgin (temporada 5), Get Even, How to See Drugs Online fast (temporada 2), Inside the World’s Toughest prisons (temporada 4)

PELÍCULAS

Bajo el sol de Riccione: 1 de julio

Una menta canina (3 de julio)

Atrapa ese email: 3 de julio

La viaja guardia: 10 de julio

Encuentro fatal: 16 de julio

Spider-Man; de regreso a casa: 16 de julio

El stand de los besos: 24 de julio

Harry Potter y la cámara secreta: 30 de julio

Extraordinario: 31 de julio

Además Viviendo con mi ex, Ligeramente embarazada, ¿cómo. Sobrevivió a mi ex?, Tres son multitud, Pitch Perfecto 3: la última nota, la lista de Schindler, Billy Elliot, Una pandilla de pillos.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Misterios sin resolver: 1 de julio

Walter Mercado, con mucho mucho amor: 8 de julio

Street Food, Latinoamérica: 21 de julio

Además; Lea ciudad del Miedo: Nueva York vs. La mafia, Last Chance U: Laney, El negocio de las drogas, Descubriendo a Anna Frank, historias paralelas.

NIÑOS Y FAMILIA

El club de las niñeras: 3 de julio

Hola, ninja: 10 de julio

Ashley García, Genius in love: 20 de julio

Además: Los jóvenes titanes en acción, Astro Boy, Abby Hatcher (temporada 1), Las épicas aventuras del capitán calzoncillos en el espacio, Isra Larva, la película.

ANIME

Pokémon: Sol y luna, ultraleyendas: 1 de julio

Yu-Gi-Oh! Temporada 1-2: 8 de julio

Japón se hunde, 2020: 9 de julio

Transformers: la guerra por cybertron, trilogía: 30 de julio

