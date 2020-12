Video Revelan Adal Ramones y Yordi Rosado el motivo de su distanciamiento como amigos

Los conductores Adal Ramones y Yordi Rosado revelaron el motivo de su distanciamiento como amigos, después de colaborar juntos en el programa Otro Rollo durante casi 12 años.

El invitado más reciente de “La entrevista con Yordi Rosado” fue el conductor Adal Ramones, quien narró la terrible experiencia de su secuestro en 1998.

Ramones también dio a conocer que la verdadera razón por la que terminó Otro Rollo fue porque para él el programa se había vuelto ‘predecible’ a pesar de que era el más exitoso de Televisa y ganaba bien.

No puedo vivir otros 12 años de Otro Rollo como estoy. Quiero levantarme en las mañanas e irme a correr, quiero levantarme y estar en el parque”, dijo que pensó en ese tiempo.

Después de reírse de los rumores que afirmaban que entre ellos había una relación sentimental, Adal y Yordi hablaron de su distanciamiento como amigos.

Afirmaron que nunca se pelearon pero que continúa el distanciamiento entre ellos.

La percepción de Adal Ramones fue que el distanciamiento entre ambos inició porque él sintió que apoyó más a Yordi Rosado cuando se separó de su pareja de lo que apoyó a la mujer, siendo ambos sus amigos.

En el momento en el que no pude juntar a los dos debí haberme salido. Pero amigo, yo te veía realmente mal y te apoyé más a ti. Cuando tú decides que es momento de regresar y arreglar las cosas quedo yo como el tercero en discordia. Creo que ahí estuvo el error. Cuando tú lo volviste a arreglar yo ya no tenía cabida ahí.”

Por su parte, Rosado sintió que cuando Adal se separó de su mujer y él intentó apoyarlo, Ramones lo rechazó.

Pero Adal indicó que en ese momento quería estar solo y que aunque no se lo dijo como tal a su amigo también le hirió que lo primero que este le dijera por su separación sentimental fuera “organicemos una fiesta en tu depa”.

Yo sentí que cuando tú te separaste te aislaste mucho y yo me sentí como ‘¿cómo, este cuate siempre ha sido mi mejor amigo?’, pero no se alejó dos meses, se alejó un año. Entonces yo dije ‘ya no somos amigos’ y nos empezamos a separar”, lamentó Rosado.