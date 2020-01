Video Muere cantante tras infarto fulminante durante show

Con una carrera de más de tres décadas, Juliano Cézar lanzó 14 discos y en 2004 fue nominado al Grammy Latino en la categoría Mejor álbum romántico con el disco Cowboy Vagabundo. Las canciones Going to Goiania, Makes Her Happy, Well in the Eyes of the Moon y Cowboy Tramp fueron algunos de los éxitos que cosechó durante 33 años en los escenarios musicales.

Era intérprete de sertanejo, un ritmo que suele ser definido como “country” romántico y que en Brasil es incluso más popular que la samba y la bossa nova.

Con información de O’Globo