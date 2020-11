Video Llega el primer tráiler del documental de Bee Gees

Un documental narrará los triunfos y obstáculos de los hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb, quienes formaron el grupo Bee Gees

Mundialmente conocidos, Bee Gees fue un grupo icónico de los años 60 cuya fama regresará con un documental sobre su carrera.

El canal de televisión HBO lanzará el próximo 12 de diciembre el documental ‘The Bee Gees: ¿Cómo reparar un corazón roto?’ que narrará los triunfos y obstáculos de los hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb, originarios de Australia.

Los ‘Reyes de la Música Disco’ alcanzaron la fama con éxitos como ‘How Deep is Your Love’, ‘Stayin’ Alive‘ y ‘How Can You Mend a Broken Heart’, pero escribieron más de mil canciones.

El documental seguirá su ascenso meteórico a la fama y las complejidades de trabajar en familia.

Fue dirigido por el cineasta Frank Marshall.

Con información de López-Dóriga Digital