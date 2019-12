Video Incendio consume yate de Marc Anthony

El yate ‘Andiamo‘ del cantante puertorriqueño Marc Anthony, valuado en 7 millones de dólares, se incendió mientras estaba anclado en el puerto deportivo de Watson Island, ubicado en Miami, Florida.

De acuerdo con TMZ, botes de rescate de bomberos de Miami-Dade acudieron para combatir las llamas; sin embargo, tras el siniestro la pérdida de la propiedad del intérprete de ‘Ahora quién’ y ‘Tu vida en la mía’, fue total.

El fuego fue controlado en aproximadamente dos horas y ninguno de los miembros de la tripulación resultó herido; el bote de 36.5 metros de eslora quedó destruido, volcado y parcialmente hundido, informaron los bomberos de Miami.

Miami Fire Rescue units responded to a 120Ft yacht that was on fire at approximately 07:30pm today. Units from Miami-Dade Fire Rescue and Miami Beach Fire Rescue were called upon to assist with water assets. Fire was under control within 2 hours and no other boats were damaged. pic.twitter.com/5cRYSqfbhq

— Miami Fire Rescue (@CityofMiamiFire) December 19, 2019