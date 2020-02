Video Carmen Sarahí interpreta ‘Into the Unknown’ en la gala de los Óscar

La mexicana Carmen Sarahí García Saenz, la voz de Elsa en la saga de ‘Frozen’ en Latinoamérica, interpretó la canción ‘Into the Unknown‘ junto con las actrices que dan voz al personaje en otros idiomas en la gala de los Premios Óscar.

Durante la gran noche de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la actriz y cantante mexicana se unió a Idina Menzel, Maria Lucia Heiberg, Willemijn Verkaik, Takaku Matsu, Lisa Stokke, Kasia Łaska, Anna Buturlina, Gisela y Gam Wichayanee para cantar el tema, cada quien en su propio idioma.

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world’s Elsas just took to the stage for a performance of “Into the Unknown.” #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020