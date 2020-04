Victoria Ruffo en aislamiento por COVID-19

Después de que su esposo, el gobernador Omar Fayad, diera positivo a COVID-19, Victoria Ruffo se mantiene en aislamiento aun sin estar contagiada

Victoria Ruffo se encuentra aislada después de que su esposo, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, diera positivo a COVID-19.

Pese a que la actriz no ha emitido información acerca de su estado de Salud, Omar Fayad aseguró que tanto ella como sus hijos se realizaron las pruebas correspondientes y que estas resultaron negativas.

Sin embargo, aseguró que se mantienen en aislamiento siguiendo un protocolo determinado por la propia familia.

Fayad explicó que entre todos decidieron qué harían en caso de que su condición se complique.

“Decidimos, familiarmente, hacer tres protocolos: uno de aquí a 48 horas para ver si no empeora mi circunstancia y si requeriría yo hospitalización. Haré otro protocolo por si tengo que salir del aislamiento e ir a una institución, ya sea al hospital inflable que es donde seguramente me trasladarían, o en su caso dependiendo al (hospital) General, un protocolo que sepa que hacer la familia en caso de que tuviera yo deficiencia respiratoria y me tuvieran que entubar, espero no llegar a nada de eso, yo estoy muy positivo, pensando en positivo”, indicó para Milenio.

El pasado sábado, Fayad informó que dio positivo a la prueba del COVID-19 a través de sus redes sociales.

En su publicación, el mandatario estatal confirmó que se encontraba en cuarentena y que seguiría trabajando desde su casa.

Con información de López-Dóriga Digital y Milenio