‘Pepillo’ Origel recibe segunda dosis de vacuna contra COVID-19 en Miami

Juan José Origel dio a conocer que ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Miami.

A través de sus redes sociales ‘Pepillo’ Origel aseguró que, tras la segunda dosis, continuará cuidándose “porque esto no termina“.

“Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna, me vine a poner la segunda vacuna, no me queda más que dar gracias a Dios. Me voy a seguir cuidando porque esto no se termina. Lo único que le pido a Dios es que ya todos estemos vacunados”, indicó en su cuenta de Instagram.