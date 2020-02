Salma Hayek será presentadora en el Óscar

Salma Hayek, Brie Larson y Ray Romano completan la lista de presentadores de la gala de los Óscar junto a Utkarsh Ambudkar, Spike Lee y Rebel Wilson, anunció la Academia de Hollywood, en la que también contarán con Penélope Cruz y Lin-Manuel Miranda.

The final countdown! Here is the latest round of #Oscars presenters. pic.twitter.com/QOVAvRG1eL

— The Academy (@TheAcademy) February 3, 2020