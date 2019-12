Rosalía, J Balvin y Ozuna entre los favoritos de Obama en 2019

El expresidente estadounidense Barack Obama publicó este lunes una lista de sus canciones favoritas de 2019, en la que incluyó varios temas de música en español de artistas como Rosalía, J Balvin, Ozuna y Daddy Yankee, entre otros.

“Aquí están mis canciones del año, desde hip-hop hasta country pasando por The Boss (Bruce Springsteen). Si estás buscando por algo que te acompañe durante una larga manejada, o para inspirarte cuando hagas ejercicio, espero que haya aquí un tema o dos que ayude”, escribió el mandatario de EE.UU. entre 2009 y 2017.

‘Con altura‘, de Rosalía; ‘Baila, baila, baila’, el remix de Ozuna con Daddy Yankee, Anuel AA, J Balvin y Farruko, y ‘Jícama‘, de Angélica García, además de ‘La vida es un Carnaval’, el remix de Rollo Tomasi con Angélique Kidjo, son los temas latinos en la lista de Obama.

Y a la presencia latina hay que sumar al cantante de origen mexicano Miguel, que aparece en la lista de 35 canciones gracias al tema ‘Show Me Love’, que interpretó junto a Alicia Keys.

Otras de las canciones mencionadas por Obama son ‘Mood 4 Eva’, de Beyoncé; ‘Juice’, de Lizzo; ‘Go’, de The Black Keys; ‘The London’, de Young Thug en colaboración con Travis Scott y J Cole; ‘Hello Sunshine’, de Bruce Springsteen, e ‘In my room’, de Frank Ocean.

From hip-hop to country to The Boss, here are my songs of the year. If you’re looking for something to keep you company on a long drive or help you turn up a workout, I hope there’s a track or two in here that does the trick. pic.twitter.com/mQ2VssyDwt

— Barack Obama (@BarackObama) December 30, 2019