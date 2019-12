Recuento de personalidades que murieron en 2019

Este es un pequeño recuento de escritores, músicos, directores de cine, artistas visuales y científicos que murieron este 2019

Durante este año murieron escritores, músicos, directores de cine, artistas visuales, científicos. Algunos resultaban previsibles, dada su edad o su reconocida mala salud; otros, por el contrario, tomaron a todos por sorpresa por lo que la conmoción fue aún mayor.

A manera de memorial, aquí hay un fugaz, breve y arbitrario recuento con algunos protagonistas que se fueron en este 2019.

Enero

Los decesos comenzaron junto con el año: Jocelyne Saab: fotógrafa y artista plástica, además de pionera del nuevo cine libanés; Saúl Ibargoyen: incansable poeta, narrador, crítico, traductor y ensayista uruguayo-mexicano; Sam Savage: mecánico de bicicletas, pescador, tipógrafo, carpintero, pero sobre todo elogiado escritor estadounidense; José García Ocejo: inclasificable pintor, muralista y serigrafista mexicano; Nathan Glazer: reconocido historiador, sociólogo, profesor, escritor y periodista estadounidense; Edmundo Herrera Zúñiga: uno de los poetas más entrañables que ha dado la tradición lírica chilena; Diana Athill: legendaria editora británica y ella misma autora de cuentos, novelas y biografías; Jonas Mekas: padre del cine experimental estadounidense, además de un verdadero revolucionario del lenguaje cinematográfico; Oliver Mtukudzi: compositor, cantante, guitarrista y productor zimbabuense —una figura de la música global, roquero africano sin parangón—; Dušan Makavejev: director de cine y guionista serbio, pionero del movimiento Ola Negra; Jean Guillou: inabarcable compositor, organista y pedagogo francés; Michel Legrand: fértil compositor parisino de música para películas; y Humberto Ak’abal: escritor maya k’iche’, uno de los más grandes poetas que ha concebido la tierra guatemalteca.

Febrero

Enrique Novelo Navarro —mejor conocido como Coqui Navarro—: compositor de música popular y trovador mexicano; Leonie Ossowski —o también Jolanthe von Brandenstein—: reconocida novelista, guionista, cuentista alemana; Robert Ryman: desafiante pintor estadounidense del expresionismo abstracto, el minimalismo y el arte conceptual; Tomi Ungerer: inquieto ilustrador y dibujante francés, además de escritor de literatura infantil; Vicente Medel Martínez: arquitecto y urbanista y escritor hispano mexicano; Karl Lagerfeld: diseñador de moda alemán, considerado uno de los más influyentes de la segunda mitad del siglo 20; Dominick Argento: compositor estadounidense de música coral y ópera lírica; Jackie Shane: indómita cantante norteamericana transexual de soul y R&B; Peter Tork: músico y actor estadounidense, conocido por ser el tecladista y bajista de The Monkees; Herlinda Sánchez Laurel: artista y docente de artes plásticas, reconocida en el Salón de la Plástica Mexicana; y Mark Hollis: cantante, músico y compositor inglés —en su momento, integrante del grupo Talk Talk.

Marzo

Juan Arancio: prolífico pintor, dibujante, ilustrador e historietista argentino; Kevin Roche: influyente arquitecto norteamericano (Premio Pritzker); David Held: sociólogo británico —erudito en el campo de la globalización—; Keith Flint: cantante y músico inglés, miembro de The Prodigy; Jean Starobinski: historiador y crítico literario suizo; Jacques Loussier: pianista y compositor francés; Michael Andreas Gielen: compositor, pianista y director de orquesta austriaco; Guillaume Faye: filósofo, académico y periodista francés defensor del identitarismo como parte de la Nouvelle Droite; Joseph Hanson Kwabena Nketia: etnomusicólogo, compositor y musicólogo ghanés; William Stanley Merwin: poco conocido en México, fue uno de los poetas estadounidenses más influyentes del siglo 20; Barbara Hammer: directora de cine experimental, así como activista queer estadounidense; Dick Dale: músico y guitarrista estadounidense —pionero del surf rock—; Andre Williams: cantante y compositor de R&B y punk blues estadounidense; Marcel Detienne: historiador de las religiones, antropólogo, helenista y escritor belga; Scott Walker: músico, compositor, cantante y productor británico-estadounidense (ex integrante de The Walker Brothers); y Agnès Varda: figura mítica originaria de Bélgica de la Nouvelle Vague y una de las cineastas más influyentes de todos los tiempos.

Abril

Vonda N. McIntyre: escritora estadounidense, de las primeras mujeres en adentrarse a la ciencia ficción; Rafael Sánchez Ferlosio: novelista, ensayista y lingüista español; Armando Vega-Gil: antropólogo, compositor, músico, escritor y periodista mexicano, supuestamente suicidado por una concreta denuncia en MeToo / México —antes de fundar y ser bajista del trío humorístico de rock Botellita de Jerez había sido jefe de redacción del periódico cultural Melodía / Diez Años Después—; Herman Braun-Vega: inclasificable artista plástico peruano; José Quijano: cantautor, músico y director de orquesta puertorriqueño —gran conocedor de la música del Caribe—; Pastor López: cantante, músico y compositor venezolano —reconocido en América Latina por interpretar cumbia colombiana—; Lourdes Ruiz Baltazar: tallerista y difusora de la cultura popular de Tepito y el albur —más conocida como La Reina del Albur, coronándose en concursos del ramo venciendo incluso a todos los hombres—; Larissa Adler Milstein: prestigiosa antropóloga social, investigadora, catedrática y académica de nacionalidad chilena por matrimonio y nacionalidad mexicana por residencia; Gene Wolfe: célebre escritor estadounidense de ciencia ficción y fantasía; Gustavo Arias Murueta: artista plástico mexicano dedicado a la pintura, el grabado y el dibujo —considerado una de las figuras de la Generación de la Ruptura—; Alberto Cortez: cantautor y poeta argentino, uno de los intérpretes más queridos del folclor latinoamericano; Roberto Fernández Iglesias: poeta, crítico literario, ensayista, editor, periodista, docente y promotor cultural —panameño naturalizado mexicano—; Rocío González: poeta, ensayista y profesora mexicana; Dick Rivers: uno de los grandes cantantes de rock en Francia; Beth Carvalho: cantante brasileña de samba, guitarrista y compositora, una de las más destacadas en su género.

Mayo

Juan Vicente Torrealba: músico y compositor venezolano —uno de los artistas de mayor renombre que ha tenido ese país en su historia musical—; Adam Sky: reconocido productor y DJ australiano de música electrónica; John Lukacs: profesor, pero sobre todo escritor, el estadounidense se convirtió en uno de los más importantes historiadores; Rafael Coronel: uno de los grandes pintores mexicano; Segundo Bautista: pianista, guitarrista y prolífico compositor ecuatoriano; Gloria Guardia: distinguida novelista, ensayista y académica panameño-nicaragüense; Roky Erickson: cantante y compositor estadounidense de rock —conocido por ser el fundador y líder de la banda de rock psicodélico 13th Floor Elevators—; Ieoh Ming Pei: arquitecto estadounidense de origen chino, uno de los más innovadores y prolíficos del siglo 20 (también Premio Pritzker).

Junio

Michel Serres: reconocido filósofo francés; Agustina Bessa-Luís: considerada una de las figuras más importantes, y quizá la más original, de las letras portuguesas del siglo XX; Fernando Aínsa: autor de una amplia y brillante obra como narrador y poeta —al hispanouruguayo le gustaba “mirar el mundo desde los márgenes”—; Dr. John: flamante pianista, cantante y compositor estadounidense, cuya música combinaba los géneros del blues, boogie-woogie y el rock & roll; Marta Harnecker: importante periodista, escritora, psicóloga, socióloga e intelectual comunista marxista chilena; Franco Zeffirelli: provocativo director de cine y productor de óperas y teatro italiano; Molara Ogundipe: poeta y una de las escritoras más importantes en feminismo africano, estudios de género y teoría literaria; David Bartholomew: trompetista, compositor, productor, y, sobre todo, uno de los principales arquitectos del rock & roll; y Mordillo —o también Guillermo Mordillo Menéndez—: dibujante argentino reconocido internacionalmente por sus pinturas cómicas, coloridas y mudas sobre el amor, deportes, animales y varios aspectos curiosos de la vida.

Julio

Con el arranque de la segunda mitad de 2019, las cosas no se modificaron demasiado. Varios fueron los decesos: José Luis Merino: prolífico director de cine y guionista español; Juan Manuel García Junco —acá: H. Pascal—: incansable promotor mexicano de la lectura, interesado en los marginados literarios, él también escritor; Joao Gilberto: cantante, compositor y guitarrista brasileño, fue considerado junto con Antônio Carlos Jobim uno de los creadores de la bossa nova a fines de los años 1950; Armando Ramírez: divertido y profundo escritor, novelista, periodista y cronista mexicano; Rosa María Britton: doctora en medicina, pero, a la vez una de las más importantes escritoras panameñas de cuentos y novelas; Andrea Camilleri: guionista, director italiano de cine y, sobre todo, uno de los máximos exponentes de la novela negra en el mundo; Agnes Heller: socióloga, filósofa y profesora húngara —considerada una de las pensadoras más influyentes de la segunda mitad del siglo XX—; César Pelli: arquitecto argentino naturalizado estadounidense de gran prestigio y reconocimiento internacional; Roberto Fernández Retamar: indómito poeta, ensayista, crítico literario y activista cultural cubano; José Pascual Buxó: catedrático, filólogo, escritor, poeta y académico mexicano de origen español; y Eniac Martínez: visionario fotógrafo, pintor y cineasta mexicano.

Agosto

Desde el primer día, no dio tregua el mes: D. A. Pennebaker: cineasta y documentalista estadounidense, considerado uno de los fundadores del movimiento Cinéma Vérité —por cierto, su filme del Monterey Pop Festival de 1967 ya es icónico—; Ludwig Zeller Ocampo: poeta surrealista y artista visual chileno que radicó en México desde principios de los ochenta; Toni Morrison: combativa escritora estadounidense, ganadora del Premio Pulitzer y del Nobel de Literatura; David Cloud Berman: músico, cantante, poeta y humorista gráfico estadounidense, integrante de la banda de indie-rock Silver Jews, y fundador del reciente grupo Purple Mountains (2019); Jean-Pierre Mocky: director de más de 60 películas, fue uno de los cineastas franceses más inclasificables; Claudio Taddei: músico y artista plástico suizo-uruguayo; Everardo Mendoza Guerrero: sobresaliente lingüista, investigador y académico mexicano; Thelma Nava: poeta mexicana, también periodista cultural; Celso Piña: cantante y compositor mexicano, cumbiambero de corazón, amante y difusor del vallenato colombiano, atrevido experimentador de sonidos, y docto conductor del acordeón; Immanuel Wallerstein: sociólogo y científico social estadounidense, uno de los más grandes intelectuales y activistas políticos contemporáneos.

Septiembre

Iñigo Muguruza: escritor español, cineasta y pionero del rock radical vasco —junto con sus hermanos fundó bandas esenciales del género, como Kortatu y Negu Gorriak—; Francisco Toledo: brillante artista plástico de origen zapoteco —con una destacada labor de activista de izquierda, luchador social, ambientalista, promotor, difusor cultural y filántropo—; Robert Frank: importante figura dentro del ámbito fotográfico y el cine experimental estadounidense; Hossam Ramzy: seductor percusionista y compositor de origen egipcio.

Casi pisándose los talones, cinco artistas estadounidenses salieron de escena durante este mes: Daniel Johnston: cantante, compositor, músico y artista visual —un outsider, pero, sobre todo, una rara avis de la música indie y/o alternativa—; Eddie Money: músico, cantante y guitarrista de pop rock, con un extenso repertorio que cubre cuatro décadas; Ric Ocasek: cantante, compositor y productor, conocido por ser el vocalista y líder de la banda de rock The Cars; Harold Mabern: pianista de jazz, cuyo sonido bordea el hard bop y funky jazz; y Robert C. Hunter: letrista, compositor, cantante y poeta, más conocido por su trabajo con el grupo de Grateful Dead.

Septiembre también fue testigo de la partida de Paul Badura-Skoda: maestro del piano —era considerado uno de los pianistas austríacos de mayor proyección internacional de la postguerra—; Luis Ospina: director, guionista y productor —uno de los precursores del cine en Colombia, figura esencial del grupo de cineastas de Cali en los años 1970 y 1980, y uno de los padres creadores del movimiento Caliwood—; Yvonne Domenge: escultora mexicana ampliamente reconocida —cuyas obras forman parte de varias instituciones tanto nacionales como extranjeras—; Jessye Norman: soprano afroestadounidense —quien estaba entre las más admiradas cantantes líricas de su generación—; y José Rómulo Sosa Ortiz —o, si lo prefiere, José José—: cantante, músico, productor musical y actor mexicano que aunque es de extracción completamente comercial vía la fabricación televisiva, fue despedido en el palacio de Bellas Artes por una decisión de las autoridades culturales del país.

Octubre

Miguel León-Portilla: filósofo e historiador mexicano, su trabajo se centró en los pueblos indígenas y prehispánicos, desde el estudio de su lengua y literatura hasta la defensa de sus derechos —era uno de los últimos grandes sabios de este país—; Kim Shattuck: cantante, compositora, guitarrista y bajista estadounidense, conocida por ser la líder de la banda The Muffs y bajista temporal de Pixies; Marcello Giordani: tenor italiano de relevancia internacional; Ginger Baker: baterista y cantautor británico, conocido por su trabajo con el grupo Cream; Javier Darío Restrepo: periodista y escritor colombiano, con una carrera que abarcaba más de cincuenta años —y, en la cual, se fue especializando en ética periodística—; Enrique Alberto Servín Herrera: escritor, poeta, traductor, abogado, férreo defensor y estudioso de las lenguas indígenas, quien fuera asesinado en su domicilio (Chihuahua, México); Adolfo Mexiac: artista plástico mexicano y, sí, uno de los grandes de la gráfica mundial —reconocido, entre otras obras, por su grabado Libertad de expresión.

Octubre también vio marcharse a Harold Bloom: profesor y teórico estadounidense, y posiblemente el crítico literario más importante e influyente de nuestro tiempo; Alicia Alonso: leyenda de la danza en Cuba y del ballet clásico (famosa por sus representaciones de Giselle y Carmen, Alonso era historia viva del ballet del siglo XX); Gilberto Aceves Navarro: pintor, escultor y grabador, cuyo legado es imprescindible en el arte contemporáneo de México; Daniel Leyva: escritor, poeta y promotor cultural mexicano, ganador del Premio Xavier Villaurrutia y del Premio Nacional de Novela José Rubén Romero; Alicia Reyes: poeta, narradora y ensayista mexicana —nieta del escritor y ensayista mexicano Alfonso Reyes—; y Perla Schwartz: poeta, ensayista y periodista cultural mexicana.

Noviembre

Rina Lazo: pintora y grabadora guatemalteca, considerada la última mujer del movimiento muralista mexicano; José de la Colina: escritor, crítico literario, ensayista y periodista hispanomexicano; Juan Octavio Prenz: poeta, escritor, traductor, profesor y crítico literario argentino; Regina Raull: pintora mexicana de origen español y autora de una vasta obra de arte público; Armando Molina, roqiero mexicano, cantante de La Máquina del Sonido, autor de un libro aún inédito sobre el Festival de Avándaro; Purita Campos: dibujante, historietista, ilustradora y pintora española —estaba considerada la autora más popular del cómic español en el siglo XX—; Minerva Margarita Villarreal: poeta, editora, traductora y docente mexicana; Enrique Iturriaga Romero: pedagogo y pionero de la composición orquestal en el Perú, fallecido a los 101 años de edad; Juan Orrego Salas: arquitecto, musicólogo, profesor y uno de los compositores chilenos más interpretados y grabados en el extranjero, fallecido a los 100 años de edad; y Carlos Jurado: fotógrafo y muralista mexicano, impulsor del rescate de las técnicas antiguas y especialista en la cámara estenopeica.

Diciembre

En los veintitantos días transcurridos han muerto, entre otros, Marco Julio Linares: una figura esencial en el sistema cinematográfico mexicano, por su amplia trayectoria como productor y director de cine, y por haber dirigido instituciones como Estudios Churubusco, el Eficine o el Centro de Capacitación Cinematográfica; Marie Fredriksson: cantante y compositora sueca conocida por ser la voz femenina del dúo de Roxette (junto a Per Gessle); Joe McQueen: saxofonista de jazz estadounidense; Josué Bernardo Marcial Santos, más conocido como Tío Bad: músico de Sayula de Alemán que reivindicaba la lengua popoluca por medio del rap y el son jarocho, y que fuera asesinado en Veracruz.

También hemos visto partir a José Miguel Oviedo: escritor y uno de los más importantes críticos literarios peruanos, autor de cuatro tomos de la literatura en castellano; y a Juan Tovar: dramaturgo, narrador, traductor, guionista y docente, considerado uno de los autores más destacados de la literatura contemporánea mexicana.

