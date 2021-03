Giran orden de aprehensión contra el actor Gonzalo Peña por Caso Daniela Berriel

Autoridades de Guerrero giraron una orden de aprehensión contra el actor Gonzalo Peña por el delito de violación.

La actriz Daniela Berriel identificó a Peña como cómplice del abuso sexual que sufrió en marzo de 2020, perpetrado por Eduardo O., quien ya fue detenido.

El abogado de Daniela Berriel detalló que la orden de aprehensión contra Gonzalo Peña fue librada el fin de semana pasado, por lo que “ya está siendo buscando por las autoridades del país y de todo el mundo”.

En entrevista el abogado Xavier Olea dijo desconocer si Peña huyó del país tras la detención de Eduardo, pero que de todos modos “se va a solicitar su detención a través de Interpol”.

De acuerdo con el Código Penal del estado de Guerrero el actor Gonzalo Peña podría enfrentar entre 12 y 24 años de cárcel de encontrársele responsable como coautor del delito de violación.

El caso se remonta al 14 de marzo de 2020, cuando Daniela Berriel pasó un fin de semana en Acapulco, invitada por Gonzalo Peña.

Daniela contó que se trataba de una reunión de varias parejas en la casa de Eduardo O., amigo de Peña.

Por diversas cuestiones, en la primera noche de la reunión se quedaron solos Eduardo, Gonzalo y ella. Todo marchaba bien hasta que la plática se tornó sexual y Daniela fue cuestionada sobre si ya había hecho un trío.

La actriz aseguró sentirse incómoda con la plática, por lo que decidió irse a dormir.

Llegué al cuarto que me dieron para dormir, que era mi cama y la cama de Gonzalo. Llegué y me acosté y no pasaron ni dos minutos cuando ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Jamás me preguntaron”, narró.