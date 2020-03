Video “Me estoy recuperando despacio”, afirma Sabo Romo tras ataque

Sabo Romo, productor e integrante de Caifanes, habló por primera vez del ataque que sufrió el 30 de enero pasado en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, Romo detalló que fue víctima de un “certero y cobarde ataque” que puso en riesgo su vida, pero que al ser tratado de manera correcta “mi salud está mucho mejor, me estoy recuperando despacio”.

Dijo que al igual que muchos ciudadanos, está en manos de las autoridades capitalinas, a la espera de que el sujeto que lo agredió esté fuera de la calle y pueda retomar su tranquilidad.

Me gusta caminar por mi barrio, mucho, y me parece que no podemos estar expuestos a la ira de alguien que no tiene control de sí mismo”, dijo.