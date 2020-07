Murió a los 47 años, Malik B., fundador de ‘The Roots’

Malik B., integrante de The Roots murió a los47 años, informó la agrupación a través de su cuenta de Instagram

Malik B., rapero estadounidense y cofundador del influyente grupo The Roots, murió a los 47 años, informó la banda en su cuenta oficial de Instagram.

“Con lágrimas en los ojos lamentamos informarles del fallecimiento de nuestro querido hermano y miembro durante mucho tiempo de The Roots, Malik Abdul Basit“, dijo el grupo.

“Esperamos que se le recuerde por su devoción al islam, su cariñosa fraternidad y su innovación como uno de los raperos más talentosos de todos los tiempos”, añadió.

No se dio a conocer la causa del fallecimiento, dónde murió ni la fecha exacta.

Aunque los orígenes de The Roots los protagonizaron Questlove y Black Thought en 1987 en Filadelfia, muy pronto unieron sus caminos a los de Hub y Malik B. para, poco a poco, pasar de ser una sensación en la escena local a convertirse en una de las formaciones de rap más respetadas y seguidas de todo el mundo.

Su primer disco en el mercado fue ‘Organix’ de 1993, con el que dieron a conocer su acercamiento al hip-hop que brillaba, especialmente, por recurrir a instrumentos tradicionales en lugar de bases electrónicas y por las claras influencias del jazz en toda su obra.

Todavía con Malik B. en el grupo, The Roots editó ‘Do You Want More?!!!??!’ (1995) y ‘Illadelph Halflife’ (1996), dos discos con los que alcanzaron el éxito a gran escala.

El último álbum de The Roots en el que participó Malik B. como miembro de la banda fue ‘Things Fall Apart’ (1999).

Poco después abandonó el grupo.

En la canción ‘Water‘, perteneciente al disco ‘Phrenology’ de 2002, The Roots abordaron la salida de Malik B. dejando entrever que estuvo relacionada con las adicciones a las drogas del músico.

Malik B. colaboró posteriormente como invitado en varios temas de The Roots, pero nunca volvió a ser un integrante a tiempo completo de la banda.

Con información de EFE