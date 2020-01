Muere la actriz Elizabeth Sellars

Elizabeth Sellars compartió créditos con Humphrey Bogart y Ava Gardner en cintas como 'The Barefoot Contessa', y con Marlon Brando en 'Désirée'

La actriz escocesa Elizabeth Sellars, quien compartió créditos con Humphrey Bogart y Ava Gardner en ‘The Barefoot Contessa’, y con Marlon Brando en ‘Désirée’, murió a los 96 años.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la artista que hizo su primera aparición en Londres en 1946 en ‘The Brothers Karamazov’, y más tarde con la Royal Shakespeare Company como “Elizabeth”, en ‘Richard III’, murió en su casa el pasado 30 de diciembre.

Nacida el 6 de mayo de 1921, Sellars participó en películas británicas en las décadas de 1950 y 1960, entre ellas ‘Floodtide’, dirigida por Frederick Wilson en 1949, así como en algunos largometrajes de Hollywood, generalmente en papeles secundarios.

Entre esos títulos se encuentran ‘The barefoot contessa’ (1954), ‘Désirée’ (1954), ‘Prince of Players’ (1955), ‘The Day they Robbed the Bank of England’ (1960), ’55 Days at Pekín’ (1963) y ‘The Chalk Garden’ (1964).

Sellars fue la protagonista principal en varias películas, incluido ‘The Long Memory’ (1953), ‘The Last Man to Hang?’ (1956), ‘Never Let Go’ (1960) y ‘The Webster boy’ (1962); también apareció con frecuencia en programas de televisión como ‘A Voyage Round my Father’ (1982).

La actriz estuvo casada con Frank Henley desde 1960 hasta su muerte, ocurrida en 2009; le sobrevive su hijastro Raymond.

Con información de Notimex