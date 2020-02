Muere de manera repentina Raphael Coleman, estrella de ‘La niñera mágica’

El actor y activista británico Raphael Coleman, quien ganó fama por interpretar a Eric Brown en el filme ‘La niñera mágica’, murió a los 25 años de manera repentina, anunció su madre Liz Jensen mediante sus redes sociales.

Rest in peace my beloved son Raphael Coleman, aka Iggy Fox. He died doing what he loved, working for the noblest cause of all. His family could not be prouder. Let’s celebrate all he achieved in his short life and cherish his legacy https://t.co/qFRKPT7rRG

— Liz Jensen (@LizJensenWriter) February 7, 2020