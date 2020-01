Los estrenos de Netflix en febrero

Netflix dio a conocer los contenidos que estarán disponibles a partir de febrero en su plataforma; destaca Narcos México, segunda temporada

Netflix dio a conocer las película, series y documentales que podrán ser vistas por los usuarios de la plataforma a partir del mes de febrero.

SERIES

7 de febrero: Locke & Key

13 de febrero: Narcos: México, segunda temporada

24 de febrero: Better Call Saul, temporada 5

14 de febrero: Las chicas del cable

21 de febrero: Gentefied

26 de febrero Esta mierda me supera

28 de febrero: Desenfrenadas

28 de febrero: Fórmula 1: Drive to survive, temporada 2

También en febrero se estrena Vikingos, temporada 6, Jeopardy!, colección de Cindy Stowell, Altered Carbon, temporada 2, Van Helsing, temporada 4, Puerta 7 y Restaurants on the Edge.

PELÍCULAS

1 de febrero: La la Land, una historia de amor

7 de febrero: La chica que amaba a los caballos

12 de febrero: A todos los chicos. P.D. Todavía te quiero

14 de febrero Soldado anónimo

28 de febrero: Violet y Finch

28 de febrero: ¡Madre!

Además también estarán disponibles en febrero: Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, La boda de la abuela, El destino de Júpiter, Cómo perder a un hombre en 10 días, Magic Mike XXL, Día de los enamorados y Nada es lo que parece.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

7 de febrero: ¿Quién mató a Malcolm X?

11 de febrero: Camino a Roma

19 de febrero: The Chef Show

Y: Cats the Mewvie y El farmacéutico, miniserie.