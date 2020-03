Los estrenos de Netflix en abril

Estas son las series, programas y películas que se estrena en Netflix en abril

Esta cuarentena es el mejor pretexto para ver las películas, series y programas que tenemos pendientes.

Además Netflix amplía su oferta con los estrenos de abril.

SERIES

1 de abril: Nailed it! 4ta temporada

3 de abril: La casa de papel, 4ta temporada

20 de abril: The Midnight gospel

20 de abril: El ingrediente secreto: cannabis

23 de abril: La casa de las flores, 3ra temporada

24 de abril: After life: más allá de mi mujer

26 de abril: The last Kingdom, 4ta temporada

27 de abril: Yo nunca

29 de abril: A tres metros sobre el cielo

Además: The Walking Dead, 9na temporada. El dragón, el regreso de un guerrero, 2da temporada y Del Sunderland hasta la muerte, 2da temporada.

PELÍCULAS

1 de abril: Pasante de moda

3 de abril: La casa, el fenómeno

10 de abril: Amor, boda, azar

10 de abril: El club de los cinco

10 de abril: ¿Conoces a Joe Black?

17 de abril: Sergio

22 de abril: El silencio del pantano

24 de abril: Misión de rescate

30 de abril: Mentiras peligrosas

Además: Forrest Gump, Una dama sobre ruedas, El seductor, Sólo tú y Barry Seal, solo en América

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

1 de abril: Los problemas de la química

14 de abril: Chris D’Elia: No pain

29 de abril: Condena y redención: El caso de Cyntoia Brown

Además. The Liza Shlesinger, sketch show, Mauricio Meirelles, el camino del caos

NIÑOS

3 de abril: Spirit: cabalgando libre, academia de equitación

17 de abril: Los héroes del Apocalipsis

22 de abril: Los hermanos Willoughbys

Ademas: Stuart Little 2, la aventura continúa, Pie Pequeño, en busca Del Valle encantado y Barbie dreamhouse aventures, ¡vamos, equipo Roberts!

ANIME

9 de abril: Hi score girl, temporada 2

30 de abril: Drifting Dragons

STUDIO GHIBLI

Susurros del corazón

Ponyo

El increíble castillo vagabundo

La colina de las amapolas

La guerra de los mapaches

Se eleva el viento

El recuerdo de Marnie

Con información de Netflix