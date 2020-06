Las mejores series de la historia

De Friends a Game of Thrones, descubre las series que han marcado un antes y un después en la industria del entretenimiento

1. Breaking Bad

Aquí hablamos de uno de los más intensos placeres televisivos que jamás nos ha sido dado vivir. Contraste poderoso entre violencia y apaciguamiento; carrera contra reloj y ralentizado; monstruosidad y humanidad.

2. The Wire

Rara vez una serie ha alcanzado tal nivel de perfección. The Wire no es solo un simple programa de detectives como cientos de ellos ya existen. Es una serie mucho más general sobre los males de nuestra sociedad moderna. Al articular su historia en torno al narcotráfico en Baltimore, The Wire aborda al mismo tiempo la impotencia de la policía frente a los traficantes, los problemas relacionados con la falta de medios, la jerarquía e incluso la política de las estadísticas. En las últimas tres temporadas, la serie se extiende a temas como la educación, la política y el periodismo.

3. Shameless (versión EUA)

Shameless en su versión americana está hábilmente adaptada. Es sorprendentemente conmovedora, cruda y divertida al mismo tiempo.

4. The Night Of

La belleza de The Night Of se debe a la relación íntima creada entre el lado humano de la tragedia y la dimensión mecánica e inhumana de la investigación. Nada es exagerado, nada está dramatizado, todo es inevitable.

5. Game of Thrones

Su ambición es inmensa, el mundo fantástico excepcionalmente bien retratado, la escritura a medida que el juego se completa para elevarlo muy por encima de programas similares como The Borgias o Camelot, y la representación visual continúa sorprendiendo episodio tras episodio.

6. Big Little Lies

Detrás de la sonrisa sardónica de estas lujosas amas de casa desesperadas con líneas bien sentidas, Jean-Marc Vallée retrata tragedias humanas, en particular sobre la violencia doméstica.

7. Lost

Lost ha sido un gran momento de la televisión. Cuestiona algunos de nuestros miedos, el del abandono y el de lo desconocido; por ejemplo: un escenario sólido, lleno de suspenso y lleno de temor.

8. Entourage

Mise en abyme hollywoodense. Los personajes son entrañables, los diálogos hilarantes.

Una serie brillante etiquetada HBO.

Damien Malian