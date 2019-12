Justin Bieber anuncia su nuevo sencillo ‘Yummy’

El cantante canadiense Justin Bieber anunció que lanzará su nuevo sencillo titulado 'Yummy', el 3 de enero de 2020

El cantante canadiense Justin Bieber anunció que lanzará su nuevo sencillo titulado ‘Yummy‘, el 3 de enero de 2020, que formará parte de su quinto álbum de estudio.

A través de sus redes sociales, el artista publicó un video en el que se puede observar al joven caminando entre calles aparentemente desiertas y explica que su siguiente álbum es diferente al anterior (‘Purpuse‘, 2015) por el punto en el que está en su vida.

“Mi pasado, mis errores, todas las cosas por las que he pasado … creo que estoy justo donde se supone que debo estar y Dios me tiene justo donde él me quiere”, dice Bieber, quien aparece con una sudadera y pantalones holgados.

El artista de 25 años también reveló que realizará una gira por Estados Unidos y su país de origen, que comenzará el 14 de mayo en Seattle, Washington y concluirá en East Rutherford, Nueva Jersey, el 26 de septiembre.

De igual manera, el intérprete de ‘I don’t care’, ‘Baby’ y ‘Sorry’ anunció que aparecerá en una nueva serie documental en formato de serie y lanzará su álbum completo.

Aunque Bieber tomó un descanso de los escenarios en 2017, tras cancelar las últimas 14 fechas de su Purpose World Tour, este año hizo una colaboración con Ed Sheeran en ‘I don’t care’ y en un remix de ‘Bad guy’ de Billie Eilish; y cantó con Ariana Grande en el festival de Coachella.

Con información de Notimex