Joaquin Phoenix y Rooney Mara comen hamburguesas tras ceremonia del Óscar

El fotógrafo Greg Williams capturó uno de los momentos emblemáticos de la noche del Óscar.

Se trata de los actores Joaquin Phoenix y Rooney Mara disfrutando unas hamburguesas veganas tras su participación en la entrega 92 del premio más afamado del mundo del cine.

La imagen se viralizó debido a la sencillez con la que ambos están sentados en la entrada de un lugar, comiendo, riendo y con la estatuilla del Óscar en medio.

También destacó por los tenis Converse que Mara usa junto con el vestido gótico de Alexander McQueen que llevó a la ceremonia.

La noche del domingo, Phoenix se consagró como Mejor actor en la entrega del Óscar.

Sin embargo, fue el cierre de una temporada redonda para el histrión, quien obtuvo todos los premios en la categoría de Mejor actor por su actuación en la cinta de Todd Phillips, ‘Joker’.

Durante su discurso de aceptación, Phoenix habló acerca de la importancia de acercarse a un vida más natural y el respeto a todas las especies que habitan la Tierra, además, recordó a su hermano muerto, River Phoenix.

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020