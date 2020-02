Jane Fonda traslada su protesta de los viernes a Los Ángeles

La actriz Jane Fonda, después de varios meses de protestas en Washington en las que fue arrestada, trasladó este viernes su lucha contra la crisis climática a Los Ángeles, donde se acompañó de Joaquin Phoenix, Brooklyn Decker y Rosanna Arquette, entre otras celebridades.

“She also is going to be our future president, isn’t that right?” #Joker star and #Oscars nominee Joaquin Phoenix introduces environmental justice activist Nalleli Cobo at the first #FireDrillFriday in Los Angeles pic.twitter.com/B6gXqSjBRs

— The Hollywood Reporter (@THR) February 7, 2020