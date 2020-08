J Balvin revela que se está recuperando de COVID-19

J Balvin se recupera del COVID-19, una enfermedad que le “ha dado muy duro” y por la que envió un mensaje de alerta a los que dudan de la existencia del virus.

En un mensaje grabado desde su casa en la ciudad colombiana de Medellín, el artista dijo que ha pasado por “días difíciles” y “muy complicados”, subrayó que la pandemia “no es un chiste, ni cuentos mediáticos” e hizo un llamado a que los jóvenes se cuiden del coronavirus.

“Uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro. Así que envío un mensaje a todos los que me siguen, a toda la juventud y a la gente en general, que se cuiden, que se protejan, que no se piensen que esto es un chiste. El virus como tal sí existe y es muy peligroso “, aseveró.