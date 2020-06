HBO Max retira la película ‘Lo que el viento se llevó’ por prejuicios raciales

El retiro de 'Lo que el viento se llevó' es temporal y regresará al catálogo de HBO Max con una explicación de su contexto histórico sobre el racismo

La plataforma de streaming HBO Max aseguró que la retirada de ‘Lo que el viento se llevó’ de su catálogo en Estados Unidos es temporal, ya que volverá con una explicación de su “contexto histórico” que señale los prejuicios raciales que contiene.

“La película volverá con una discusión de su contexto histórico y una denuncia de esas mismas representaciones, pero se mostrará tal y como se creó originalmente, porque hacer lo contrario sería lo mismo que afirmar que estos prejuicios nunca existieron”, explicó un representante de la compañía a The Hollywood Reporter.

La noticia causó polémica, aunque la cinta de 1939 ha sido criticada durante años por ofrecer una visión idealizada de la esclavitud y perpetuar estereotipos racistas.

“‘Gone With The Wind‘ es un producto de su tiempo y representa algunos de los prejuicios étnicos y raciales que, desafortunadamente, han sido comunes en la sociedad estadounidense. Estas representaciones racistas estaban mal entonces y hoy también. Sentimos que mantener este título sin una explicación y una denuncia de esas representaciones sería irresponsable”, aclaró HBO Max.

El movimiento coincide con la decisión de otras compañías como Disney que incluye la etiqueta “este programa se presenta como se creó originalmente, puede contener representaciones culturales obsoletas” en clásicos antiguos que contienen guiños y detalles que bajo la mirada del siglo 21 pasarían por racistas y desfasados.

El retiro temporal de ‘Lo que el viento se llevó’ llega un día después de que el diario Los Angeles Times publicara una columna de opinión, firmada por John Ridley, en la que solicitaba la medida porque la historia “glorifica” la esclavitud durante la Guerra de Secesión de EE.UU., “ignora sus horrores y perpetúa los estereotipos más dolorosos para las personas de color”.

El periodo histórico en el que se basa la película, y la novela original, es un capítulo aún controvertido en la sociedad estadounidense ya que los estados del sur querían proclamar la independencia al negarse a abolir la esclavitud.

La cinta fue señalada en su época por activistas como el guionista afroamericano Carlton Moss, quien criticó las estereotipadas caracterizaciones de los personajes negros por ser “perezosos, torpes, irresponsables” y mostrar una “radiante aceptación de la esclavitud”.

Cuando la actriz afroamericana Hattie McDaniel ganó el Óscar por su interpretación de una esclava, se tuvo que sentar separada de sus compañeros al final de la sala por las leyes de segregación racial.

Otras películas que han sido señaladas de manera similar son ‘The Birth of a Nation’ (1915) y ‘Song of the South’ (1946), borrada del catálogo de Disney y foco de protestas desde el día de su estreno que la acusaban de ridiculizar a la población negra y justificar la esclavitud.

Con información de EFE