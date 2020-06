Francisco Martín Moreno presenta ‘Cuando México perdió la esperanza’

‘Cuando México perdió la esperanza’ es la más reciente obra del escritor mexicano Francisco Martín Moreno.

En entrevista en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga, el escrito habló acerca de este nuevo libro.

“Escribí un libro que llamé ‘El naufragio de México’ al que invité a un buen número de autores a los que respeto mucho; economistas, epidemiólogos, ecologistas y fue un libro que se vendió muchísimo. Además escribí ‘El ladrón de esperanzas’. Además, desde el 2006 publiqué ‘¿Por qué nunca votaré por López Obrador?’ o sea, llevo 14 años en esta batalla y me ignoran. Francamente no lo entiendo”.

Acerca de que su nombre no apareció como parte del Bloqueo Opositor (BOA), el autor tomó con humor esto y aseguró:

“Bueno qué pasó, esto sí es una agresión. Tanto esfuerzo para que me ignoren, por favor, esto no es serio y no es correcto. Tenemos que poner orden en casa”, aseveró.

Sobre su más reciente libro, habló de cómo la novela cuenta algunos episodios que se asemejan a la vida política actual en el país.

Sobre que en la realidad, el presidente López Obrador es quien quiere viajar a Washington, el autor explicó:

“Sí, yo creo que lo están manejando así, diplomáticamente hablando, lo manejan así porque lo que no quieren, según yo es que parezca que Donald Trump le está ordenando a López Obrador que haya, entonces el acuerdo fue qué te parece que los vistamos de esta manera, que yo soy quien quiere ir y no tú me citas. No lo tengo todavía comprobado pero muy pronto saldrá a la luz cómo se originó la reunión.

También se ha dicho que será solo una videoconferencia pero yo creo que no puede ser una videoconferencia porque no se trata de una negociación entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, sino que en la Casa Blanca van a asistir a varias reuniones tanto funcionarios del Departamento del Tesoro, de Comercio y el Departamento de Estado para analizar diferentes aspectos de la temática bilateral por eso no creo que sea una entrevista entre Trump y él porque también quiere que vaya a hablar con los 40 millones de mexicanos que podrían votar, entre todas las comillas, por el presidente Trump”.