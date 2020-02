Estrellas de Hollywood lamentan la muerte de Kirk Douglas

La muerte de Kirk Douglas a los 103 años dejó a Hollywood huérfano de una de sus mayores leyendas, el último superviviente de su época dorada, aquella que le convirtió en un icono que este miércoles recuerdan directores, intérpretes, estudios y otras instituciones del mundo del cine.

Desde celebridades de su propia familia, como su hijo Michael Douglas y su nuera Catherine Zeta-Jones, a cineastas de la talla de Steven Spielberg o instituciones como la Academia de Hollywood han querido rendir homenaje al actor, que fue un referente para toda una generación dentro y fuera de la gran pantalla.

“Adiós a una leyenda de Hollywood”, escribió la Academia en sus perfiles oficiales, con una fotografía de Douglas en la cinta ‘Spartacus’ (1960) y una cita del intérprete en la que hablaba sobre su pasión por la actuación.

“I wanted to be an actor ever since I was a kid in the second grade. I did a play, and my mother made a black apron, and I played a shoemaker. After the performance, [my father] gave me my first Oscar: an ice cream cone.” -Kirk Douglas

Goodbye to a Hollywood legend. pic.twitter.com/vnu1Hkb2FA

