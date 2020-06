“Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor”: Súarez Gomís tras muerte de Héctor Suárez

En una carta publicada en Instagram, Héctor Suárez Gomís asegura sentirse completamente roto tras la muerte de su padre, Héctor Suárez

Héctor Suárez Gomís dio a conocer una carta, a través de su cuenta de Instagram, tras la muerte de su padre, el primer actor Héctor Suárez.

En la misiva, Suárez Gomís, aseguró se encuentra “totalmente roto y lo invade un gran dolor”.

En la publicación, acompañada de una imagen de ambos, el hijo del primer actor dedica unos párrafos a recordar las intervenciones quirúrgicas por las que pasó su padre y detalla que una de sus cosas favoritas era el olor de su padre.

Esta será la primera de muchas cartas mías que ya no vas a leer. Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor.

Han pasado apenas unas horas y de momento, lo que más extraño; es tu olor.

De niño, cuando me abrazabas, tu olor se me quedaba impregnado durante horas. Además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo; me sentía protegido cuando te olía.

Cuando me dabas las buenas noches, los buenos días, en nuestros saludos y nuestras despedidas; además de abrazarte y darte un beso, me encantaba olerte.

Hace cinco años fue la primera operación y recuerdo que cuando llegaron por ti para llevarte al quirófano, me invadió un miedo terrible porque existía la posibilidad de no volverte a ver y al abrazarte, respiré muy profundo para que nunca se fuera de mí ese olor… ¡El olor de mi papá!

En total fueron 15 operaciones y en las 15, hice exactamente lo mismo: antes de que te llevaran al quirófano, te daba un beso, te abrazaba y respiraba muy profundo para quedarme con tu olor… y hoy que me despedí de ti para siempre; lo hice por última vez. ¿Qué se hace cuando tienes así de roto el corazón? ¿Llorar? ¡No he parado de hacerlo! ¿Qué se hace cuando tu héroe ha dejado de existir? ¿Qué voy a hacer mañana cuando quiera mandarte un mensaje escrito o uno de voz?

¿Cómo le explico a Pablo que ya no va a volver a ver a jugar con su abuelo? ¿Qué va a hacer Ximena con ese encargo que ya nunca te podrá dar? ¿Cómo hago para dejar de sentir tanto dolor?

Hace exactamente un año estabas en el hospital, te iban a quitar el riñón izquierdo y te marqué a tu celular para decirte que no te perdieras la pelea de Andy Ruiz que yo acababa de ver en vivo.

¿Te acuerdas? ¡Te acabas de ir para siempre y ya estamos hablando de box!

Así será de ahora en adelante, voy a platicar contigo y me vas a responder en mi mente. No sé cuánto tiempo tarde en adaptarme a nuestra nueva forma de comunicarnos, pero lo voy a hacer todos los días y a todas horas.

Me hará mucha falta verte, oírte, sentirte, tocarte, abrazarte, besarte y lo que más extraño ahorita; es no poder olerte. ¡Gracias por ser mi papá!

Suárez Gomís confirma muerte de su padre

Más temprano, Héctor Suárez Gomís informó a través de Twitter la muerte de su padre.

A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación: Con profundo dolor, queremos compa… https://t.co/q0X8MKl7Kj — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) June 2, 2020

En un comunicado emitido por su viuda Zara Calderón y sus hijos Héctor Suárez Gomís, Julieta Suárez Gomís, Rodrigo Suárez Calderón e Isabella Suárez Calderón, se indicó que en unos días más conversaran con los medios, luego de “procesar este duelo”.

Con personajes emblemáticos como ‘Tránsito‘, al que interpretó en ‘El mil usos’ (1981), ‘El No hay’ y ‘Doña Soyla’, en el programa semanal ‘¿Qué nos pasa?’ y ‘El negro Tomás’, en ‘Puro loco’, respectivamente, Héctor Suárez dio muestra de la experiencia que adquirió en teatro, cine y televisión, medios de expresión en los que tuvo presencia, a veces de manera simultánea, además de las exitosas temporadas de cabaret que realizó en los más importantes centros nocturnos.

En los últimos años, el actor presentó diversos problemas de salud, a raíz del cáncer de vejiga que le fue detectado el 4 de septiembre de 2015.

El 3 de mayo de 2020, en medio del confinamiento por la pandemia de COVID-19, Héctor Suárez decidió debutar en la plataforma TikTok con un personaje al que llamó ‘Don Sebas’; con tan solo nueve publicaciones, el actor consiguió más de 140 mil seguidores y más de 254 mil ‘Me gusta’.

Con información de López-Dóriga Digital