EE.UU. no pagará por la seguridad de Harry y Meghan, asegura Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que su país no pagará la seguridad de los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, que se mudaron, según medios de comunicación de EE.UU. y del Reino Unido, de Canadá a Los Ángeles.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020