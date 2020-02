Donan casa donde García Márquez escribió ‘Cien años de soledad’

La casa ubicada en San Ángel Inn que sirvió como residencia de la familia García Márquez de 1965 a 1967 y donde el escritor colombiano escribió ‘Cien años de soledad’, fue donada este martes a la Fundación para las Letras Mexicanas.

El inmueble, ubicado en el número 19 de la calle de la Loma, se convertirá en un espacio desde donde se impulsará la literatura por lo que ahora será conocida como Casa Estudio y contará con un programa coordinado por Geney Beltrán y con la colaboración de Juan Villoro.

Al respecto, Miguel Limón Rojas, presidente de la Fundación para las Letras Mexicanas habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

Limón Rojas aseguró que en 2007 se pudo cuantificar que habían sido vendidos 50 millones de ejemplares de ‘Cien años de soledad’.

La novela ha sido traducida a 35 idiomas. Es un texto que algo tiene y la verdad es que lo que tiene es hermosura por todas partes porque todas sus frases brillan no solamente porque están pulidas, porque están escritas con tanta belleza sino porque dicen verdades de fondo muy hermosas y porque dan a conocer a los personajes que en cierta medida fueron reales y en otro aspecto fueron fabulados por García Márquez”.

Limón apeló a la poderosa imaginación de García Márquez y su capacidad de narrar.

Acerca de la anécdota del pago de la renta de la casa en la que el escritor creó su obra, Limón contó:

Le habló a don Luis Coudurier porque García Márquez había dejado su empleo y ya no percibía dinero mensualmente, debido a esto, don Luis ya no recibía la renta y tampoco la iba a recibir porque, le explicó Mercedes, ‘mi esposo está concentrado en escribir la novela’ y no le podían pagar hasta que terminara. García Márquez le dijo a Mercedes que le dijera a don Luis que con ese libro le iba a pagar.

Don Luis aceptó pero le preguntó en qué tiempo le iba a pagar.

Ella le dijo que en nueve meses como si de un parto se tratara. Gabo le ofreció firmar algunos documentos para que él tuviera seguridad pero don Luis únicamente le dijo ‘con su palabra me basta’.

Eso fue algo muy hermoso porque entonces para Gabo fue ‘hay alguien que me crea, que me crea con consecuencias económicas, que está compartiendo mi apuesta y que cree que lo que estoy haciendo’.

Esto fue algo muy bello y gracias a eso, García Márquez pudo concluir su novela”.