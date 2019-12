‘Despacito’ es la canción en español más importante de la década para Billboard

La versión remix de ‘Despacito‘ de Luis Fonsi, Daddy Yankee con Justin Bieber fue presentada este lunes por la organización Billboard como la canción en español más importante de esta década en una lista de 10 títulos, seguida por una bachata, otros siete temas de reguetón y una salsa.

The top Latin songs of the decade 🎼

See the full chart here: https://t.co/T8z31w2xHz pic.twitter.com/oOFFnPkTow

— billboard (@billboard) December 30, 2019