Del Toro pide a estrellas que recomienden películas para la cuarentena

El cineasta mexicano Guillermo del Toro tiró de su gancho en Hollywood este lunes para instar a varias estrellas del cine a que compartieran en Twitter las películas, los libros y la música con la que están sobrellevando el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Rian Johnson, Taika Waititi, Ava DuVernay, Edgar Wright, Darren Aronofsky, James Mangold, Sarah Polley, Jorge R. Gutiérrez, James Gunn, Brad Bird e Issa López fueron algunos de los amigos y compañeros de Del Toro que se unieron a esta iniciativa virtual.

“Espero que esto sea de las cosas que amamos, no de las cosas que odiamos (…). Y las primeras preguntas son: ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Y cuántos días llevas en casa”, explicó el mexicano.

We will be here a little bit and the first few questions are: What are you reading? What are you watching? What are you listening to? And How many days have you been indoors?

— Guillermo del Toro (@RealGDT) April 20, 2020