“Mi obra se la debo a este país”: Guillermo Arriaga tras ganar el Premio Alfaguara

Este viernes, se dio a conocer que el escritor y cineasta mexicano Guillermo Arriaga ganó el premio Alfaguara 2020 por su novela ‘Salvar el fuego’.

Al respecto, Arriaga habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

“Estoy muy feliz, la verdad no me lo esperaba y ganarse un premio de esta magnitud, la verdad me pone muy feliz”.

Acerca de la temática de la novela ‘Salvar el fuego’, el autor reveló un poco del tema de la misma.

Arriaga aseguró que la educación es una de las vías para el desarrollo de un país por lo que consideró que compartir el conocimiento es un tema muy importante.

Mis padres me enseñaron que lo mejor que puede hacer uno es compartir el conocimiento y que la educación es una de las vías en que un país se puede mejorar. Ellos me han hecho creer en la educación y yo creo que compartir el conocimiento es importante y lo hago en cuanto es posible para mí, qué mejor que compartirlo. Vengo de una familia de maestros, entonces de ahí lo heredé.

El también guionista de cine indicó que le sorprende el éxito de su obra y la traducción de la misma a otras lenguas.

El anuncio del Premio Alfaguara se dio a conocer este viernes por lo que Arriaga contó qué era lo que estaba haciendo cuando se enteró.

Estoy en un rancho en el norte de Coahuila, donde casi no tengo señal y a las 03:18 de la mañana me desperté a tomar agua y en eso sonó el teléfono, justo cuando me había despertado. Reconocí el teléfono, era de mi editor y pensé que me iba a hablar de otra cosa. Yo pensé que el premio se entregaba hasta el 31, no estaba ni enterado. Mi editor me dijo que me iba a pasar a Juan Villoro, él me dijo que había ganado el premio. Me dio muchísima alegría.

Ya no pude dormir, me dijeron que tenía que ir a un lugar con WiFi, tenía que ir al pueblo con unos amigos que me prestaran su casa y allí monté una conferencia vía digital. Anunciaron el premio en España, yo estuve vía remota así que me hicieron preguntas medios de América Latina y de España.