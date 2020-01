Las películas que tienes que ver antes de la entrega del Oscar

Para que te vayas preparando, aquí te dejamos los filmes que tienes que ver antes de la entrega de los Oscar 2020

Los Oscar son la ceremonia de premios más esperada de la industria cinematográfica y el 9 de febrero se llevará a cabo su 92ª edición.

El lunes 13 de enero se dieron a conocer las nominaciones de la Academia y tanto Jojo Rabbit como Joker y Parasite encabezan la lista en la mayoría de las categorías.

Otras películas, como The Irishman, Ford v Ferrari, 1917, Little Women y Once Upon a Time in Hollywood también cuentan con un gran número de nominaciones en diferentes secciones, incluyendo mejor película.

Para que te vayas preparando, aquí te dejamos los filmes que tienes que ver antes de este increíble evento.

Ford v Ferrari

Director: James Mangold

Categoría: mejor película

The Irishman

Director: Martin Scorsese

Categoría: mejor película

1917

Director: Sam Mendes

Categoría: mejor película

Marriage Story

Director: Noah Baumbach

Categoría: mejor película

Jojo Rabbit

Director: Taika Waititi

Categoría: mejor película

Little Women

Director: Greta Gerwig

Categoría: mejor película

Once Upon a Time in Hollywood

Director: Quentin Tarantino

Categoría: mejor película

Joker

Director: Todd Philips

Categoría: mejor película

Parasite

Director: Bong Joon-ho

Categoría: mejor película y mejor película internacional

The Two Popes

Director: Fernando Meirelles

Categoría: Mejor guion adaptado

Knives Out

Director: Rian Johnson

Categoría: Mejor guion original

