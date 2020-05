Andrea Bocelli dona su plasma para la investigación, tras padecer coronavirus

El tenor italiano Andrea Bocelli tuvo COVID-19, pero solo padeció síntomas leves, al igual que su esposa y dos de sus hijos, según reconoció a la salida del hospital de Pisa, al que acudió para donar plasma.

El artista se hizo las pruebas el pasado 10 de marzo y dieron un resultado positivo, pero fue prácticamente asintomático, solo con algunas décimas de fiebre, declaró a los medios.

Honestamente, cuando he descubierto que lo tenía, me he lanzado a la piscina porque estaba bien”, señaló.