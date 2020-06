AMLO asegura que UIF no encontró delitos a funcionarios de Morelos

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó la investigación contra funcionarios del estado de Morelos, en donde su conclusión es que no hay delito qué perseguir en lo correspondiente al manejo de recursos.

En la conferencia matutina de este viernes en Cuernavaca, y ante la presencia del gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, el mandatario mexicano aseguró que Santiago Nieto, titular de la UIF, fue quien le informó que “no hay elementos para continuar con una investigación”.

“Han habido acusaciones en el caso de Morelos, investigaciones, pero no se ha encontrado ningún delito o presunto delito, esto me lo informó Santiago Nieto, de la UIF”, refirió.

“Hay denuncias presentadas que corresponde atender a la FGR, pero no hay elementos en lo que a nosotros corresponde, en lo que tiene que ver en el manejo dl dinero acerca de funcionarios en el caso de Morelos”, externó.

“Tenemos que actuar siempre con apego a la verdad, no es acusar por acusar, con propósitos políticos o partidistas, donde se encuentra que hay elementos se procede. ¿Por qué sostengo que no hay elementos en estos casos que se mencionan en Morelos? Porque Santiago Nieto me informó sobre lo que les estoy planteando, sí hubo una investigación para varios funcionarios pero no se demostró que sea dinero de procedencia ilícita”, subrayó López Obrador