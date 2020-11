Allisson Lozz revela que podría perder la vista en los próximos años

La cantante y actriz juvenil Allisson Lozz, quien protagonizara la telenovela Al diablo con los guapos en Televisa, dio a conocer a sus seguidores que podría perder la vista en aproximadamente dos años.

En un video, la actriz retirada comentó que un especialista le explicó que su retina es muy delgada y sus ojos ovalados. Además, no la han podido operar para corregir su falta de visión.

Dijo que se enteró de la noticia, luego de que se lanzara como candidata para una cirugía láser con el fin de corregir sus problemas de vista.

“Ya mis ojitos no me dan. Estoy ciega desde muy jovencita. Me dijeron que para los 30 ya no iba a ver nada. Tengo 28 años. Esperemos que la tecnología avance más”, dijo.