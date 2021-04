Renuncia a la Sedena la popular youtuber Alexa Bueno; denuncia acoso laboral

La popular youtuber Alexa Bueno renunció a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras presuntamente ser víctima de acoso laboral por parte de algunos militares.

Por medio de un video en sus redes sociales, la conocida como ‘Soldado Alexa Bueno’ relató lo ocurrido y manifestó que desea lo mejor a las personas que la agredieron. “Yo soy una persona que necesitaba ya liberarse de un ambiente tóxico”, manifestó.

Yo siempre lo dije, el Ejército o tus compañeros de trabajo tienen que ser tu familia, pasas más tiempo con ellos que con tu familia”.

“Y el hecho de que de verdad no pase un día, que ya hayan dicho algo, hayan inventado algo, borren videos que ya se habían grabado, se metan a tu computadora y borren videos, que se metan a tus documentos o sacar pantallazos de cosas que son privadas. Y al final, lo más decepcionante de todo esto es que yo no me quedé callada, hablé y nadie me hizo caso”, lamentó.