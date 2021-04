“Estamos muy apenados por lo que pasó”: Aída Pierce tras detención de su hijo por hacerse pasar por adulto mayor para ser vacuando

La actriz Aida Pierce compartió un video en el que confirmó que su hijo fue detenido después de hacerse pasar por un adulto mayor para ser vacunado contra el COVID-19 en la Ciudad de México.

En la grabación, la actriz señala que se encuentran muy apenados por la situación y, aunque asegura que no puede revelar más información por motivos legales, se dijo confiada del proceso legal.

“Les agradezco su apoyo, les agradezco su interés, estoy muy confiada del proceso legal, estamos muy apenados por lo que pasó y no puedo decir más. Agradezco todo el apoyo y el cariño, pero ahorita no podré contestar teléfono, no podré contestar mensajes, por instrucción del abogado y porque yo misma desconozco con punto y señal cómo poderles explicar”, dijo.