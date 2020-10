A sus 90 años, Clint Eastwood se prepara para dirigir y protagonizar ‘Cry Macho’

Clint Eastwood se prepara para dirigir y protagonizar su próximo proyecto cinematográfico: 'Cry Macho'

A sus 90 años y con la industria de Hollywood paralizada por la pandemia del coronavirus, Clint Eastwood se prepara para dirigir y protagonizar su próximo proyecto cinematográfico: Cry Macho, a partir de un guion en el que ya trabajó Arnold Schwarzenegger.

La historia de Cry Macho cuenta el viaje de una vieja estrella de rodeo que ayuda a un joven que huye de su familia alcohólica para que pueda entrar a Texas desde México, indicó una exclusiva del diario especializado Deadline, que avanzó el proyecto basado en una novela escrita por N. Richard Nash en 1975.

Lo llamativo es que no es el primer intento de adaptar la historia a la gran pantalla, pues el periódico The New York Times afirmó en 2011 que Arnold Schwarzenegger rodaría esta película después de terminar su mandato como gobernador de California, aunque el proyecto nunca se completó.

En 1991 hubo otro intento encabezado por Roy Scheider que tampoco prosperó.

Si a la tercera va la vencida, la cinta vería a Eastwood en el papel protagonista, lo que supondría su regreso ante las cámaras desde The Mule en 2018.

El proyecto es un deseo constante del cineasta, quien ya trató de dirigirlo en 1988 pero al que renunció para filmar The Dead Pool, donde encarnó al icónico personaje de Harry Callahan.

Se desconoce cuándo comenzará el rodaje, ya que la actividad de producción audiovisual está mayoritariamente paralizada por la pandemia.

Eastwood es conocido en la industria por ser muy rápido en los rodajes, con solo una o dos tomas para cada escena y generalmente ajustándose al presupuesto, aunque fuentes de los estudios Warner Bros, indicaron que ya están buscando localizaciones donde grabar.

Con cinco premios Óscar, otros cinco Globos de Oro, más la Palma de Oro de Cannes y el León de Oro de Venecia, el cineasta podría retirarse tras haber alcanzado todos los honores posibles como actor, director y productor.

Pero Eastwood (31 de mayo, 1930) continúa dirigiendo películas, la última –Richard Jewell– estrenada este mismo año, tras éxitos recientes como Gran Torino (2008), Invictus (2009) American Sniper (2015) y Sully (2016).

Con información de EFE