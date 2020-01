“Urge crecer, el presidente advirtió que ya no hay pretextos”, asegura Alfonso Romo

Alfonso Romo aseguró que el presidente López Obrador advirtió que ya no hay pretextos para no crecer tras la formación del gabinete para el Crecimiento Económico

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Gabinete para el Crecimiento Económico que encabezará Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

En el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga, Romo aseguró que con este nuevo gabinete lo que se busca son mayores inversiones para lograr crecimiento.

Lo pasado ya pasó. El mandato es muy sencillo y lo voy a poner en palabras del Presidente, necesitamos mover al elefante y necesitamos que todos nos subamos a esta barco. Ahorita hay que ver la inercia para adelante, ya lo que pasó, pasó”.

Romo puntualizó una serie de medidas que se han implementado y que permitirán que el país inicie el camino hacia el crecimiento:

1) Plan de Infraestructura y firma del T-MEC

2) Disciplina fiscal y estabilidad política

3) Certidumbre legal y normativa

Con eso partimos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para avanzar? Ese fue uno de los mensajes que nos dio hoy el presidente. Tenemos que dar certidumbre, no solo legal, sino también certidumbre normativa. Ha habido muchos cambios y tenemos que sentarnos con los integrantes del gabinete, ordenar cómo lo dice el decreto y alinear. Si hay que cambiar algo, siempre hacerlo por la vía de la negociación y tratar de llegar a consenso”.

Crecimiento económico sin pretextos

El líder del Gabinete para el Crecimiento Económico aseguró que hay otros temas que se deberán tomar en cuenta para lograr un crecimiento económico sin pretextos.

Un punto es que si no crecemos, no tenemos dinero para los proyectos estratégicos que tanto ha mencionado el presidente, no vamos a tener los recursos es por eso que nos urge crecer, por eso es que el presidente formó este gabinete.

es por eso que nos urge crecer, por eso es que el presidente formó este gabinete. Otro tema importante es que los lineamientos ya están, ahora lo más importante que me toca es implementar la visión. De qué nos sirve decir que estamos haciendo cosas si, al final, no cuajamos la inversiones necesarias para el crecimiento. Hoy la implementación, es decir la inversión, se vuelve mucho más importante porque ya tenemos la directriz, ya no tenemos pretextos .

. Otro punto que nos dio el presidente es que para ese proyecto se deje de lado la ideología, tenemos que crecer, que no le pongamos traba a nada, porque ahorita con tanta normativa, si no te paran por una cosa, te paran por otra, por eso vamos a quitar todas las burocracias que paren las inversiones.

El funcionario admitió que pese a que los resultados previos no son los que se habían planeado, es necesario ver al pasado para poder entender qué fue lo que ocurrió.

Los resultados ahí están, no podemos ir en contra de los números. Las cifras están ahí, no se dio el crecimiento, lo que pasó el año pasado está allí, no lo estoy defendiendo, sino que quiero que se entienda porque ya se nos olvidó”.

El año pasado tuvimos la amenaza con bajar el grado de inversiones en el país, eso asusta a todos

Luego vino la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, luego entró una fase en la que se realizó un increíble trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el presidente para cumplir los objetivos de migración y se quitó esa amenaza que paralizó muchas inversiones.

de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, luego entró una fase en la que se realizó un increíble trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el presidente para cumplir los objetivos de migración y se quitó esa amenaza que paralizó muchas inversiones. El mundo está parado, Europa está en recesión, Estados Unidos no, pero si tú ves los números de Estados Unidos, lo que nosotros exportamos, que es industria manufacturera, también está decreciendo. Estados Unidos está creciendo con los servicios y las nuevas tecnologías. El mundo se complicó con el Brexit, no había gobierno en España, el conflicto de Medio Oriente, la guerra comercial de Japón y Corea, el pleito comercial entre China y Estados Unidos y todo eso afecta el riesgo, y cuando hay riesgo, el inversionista se para

está en recesión, Estados Unidos no, pero si tú ves los números de Estados Unidos, lo que nosotros exportamos, que es industria manufacturera, también está decreciendo. está creciendo con los . El mundo se complicó con el Brexit, no había gobierno en España, el conflicto de Medio Oriente, la guerra comercial de Japón y Corea, el pleito comercial entre China y Estados Unidos y todo eso afecta el riesgo, y cuando hay riesgo, el inversionista se para

Hoy, de aquí para adelante, mucho de lo que estoy comentando se ha disipado, hoy no tenemos por qué no entusiasmar a México, a mí no me importa cuánto crezcamos, lo que quiero es que la inercia vaya hacia arriba y haya confianza, por eso la certeza legal y normativa”.

Certidumbre, eje para lograr inveriones

Alfonso Romo enfatizó que la certidumbre es uno de los ejes para lograr que las inversiones extranjeras lleguen a México.

Sabemos que si no hay certidumbre normativa y legal, el T-MEC no sirve o sirve menos de lo que podría hacerlo. El potencial lo tenemos, hoy no tenemos excusa para no entusiasmar al país”.

El líder del Gabinete para el Crecimiento Económico concluyó diciendo que el bienestar forma parte del crecimiento, pero sin este será muy difícil dar continuidad a los programas sociales para el combate a la pobreza.