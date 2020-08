Recortar tasa de interés, para mantener poder adquisitivo e ingresos de los mexicanos: Banxico

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, aseguró que el más reciente recorte a la tasa de interés en 50 puntos, y que la fijó en el 4.5 por ciento, es una de las medidas tomadas para proteger el poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos de los mexicanos.

En el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga, Díaz de León explicó que es muy importante, en este periodo tan complejo, mantener bien controlada la inflación.

“En un periodo tan complejo como este es importante que la inflación esté bien controlada y sea baja para que el poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos, realmente, no se erosione”, señaló.

Aseguró que pese a que la pandemia no es propiamente una afectación directa a la economía, es indispensable evitar el choque económico.

“El gran reto que tenemos es que si bien hay una afectación por la pandemia, que no es una afectación, digamos que, propia al comportamiento de la economía, o del sistema financiero sino un tema muy profundo de salud, evitar que esto no se pase a la parte financiera y que podamos atender al mandato del Banco de México que es el cuidado del poder adquisitivo de la moneda y, en particular, el ingreso de los mexicanos”, dijo.