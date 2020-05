Preocupación en el extranjero por decreto eléctrico: Carlos Salazar

La Ley Nahle, que causó revuelo en el sector energético, la propuesta de Inegi para que se fiscalice persona por persona y la propuesta de modificación a las afores, son temas que han hecho eco en el sector empresarial.

Al respecto, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

Es la más cara porque tiene equipos obsoletos, usa centrales eléctricas de combustóleo y no todas sus plantas son de ciclos combinados, es decir que no puede utilizar gas para producir electricidad y todo esto traía una situación que al llegar el COVID, al bajar los consumos del país, una de sus propuestas eran cambiar las regulaciones. Las propusieron, tuvo que renunciar el presidente de la Comisión de Regulaciones, que se anunció el viernes pasado, y lo hicieron sin haber hecho una consulta pública que se debería haber hecho en un caso como este”.

Explicó que las reglas se cambiaron en un momento en que esta discusión era innecesaria.

Pero aquí no (México con la Ley Nahle), aquí dejaste 100 por ciento afuera a los productores privados de energía, ni siquiera les dijeron cuándo podrían volver a surtir su energía y tampoco les dijeron si eso iba a implicar si en dos o tres meses o si ya no les iban a subir su energía al sistema monopólico de porteo que existe actualmente.

Dijo que ha sostenido encuentros con inversionistas extranjeros que están preocupados por la situación en el país.

Acerca de la propuesta de Morena para que el Inegi fiscalice a cada ciudadano, el dirigente del CCE, explicó:

He dicho que qué lástima que no se leyó el documento de dimensión social que se publicó en el CCE desde el mes de febrero en donde se habla de la responsabilidad que tiene el empresario más allá de pagar salarios e impuestos. También tiene una responsabilidad el empresario con la comunidad, con las situaciones de pobreza que hay, de la manera en la que puede atacar la problemática del país y nosotros la veíamos como una dimensión mucho más amplia, es increíble que teniendo estas formas en que el empresariado mexicano organizado ha tratado de proponer su punto de vista y tengan posiciones tan extremas como esta de querer ir a revisar persona por persona y ver qué va a suceder porque eso, lo único que provoca es una incertidumbre tremenda, provoca situaciones inadecuadas en el país pero lo que sí hay que hacer es un llamado a que todos subrayo, todos, público y privados, cumplamos con la ley y con los pagos al erario”.

Acerca de las modificaciones al sistema de afores, también planteadas por Morena, Salazar Lomelín la calificó como “una barbaridad”.

Eso sería, verdaderamente, una barbaridad de dimensiones increíbles. Es realmente expropiarle el dinero a los trabajadores, a ese grado sería.

Las afores fueron creadas para poder asegurar un sistema de pensiones a los trabajadores que a una determinada edad nos tenemos que retirar. La cantidad de dinero que un trabajador se lleva es proporcional a lo que hizo durante toda su vida de trabajo.

Cuando se crea el sistema de las afores, se crea para que el porcentaje que estaban aportando iba a ir subiendo en el tiempo en la medida en que la economía iba a ir mejor, como la economía no iba mejor y nadie se ocupó de ese problema, pues lo que se ha ahorrado para las pensiones es muy pequeño, por eso desde el Consejo Coordinador Empresarial, desde el año pasado, empezamos a tratar de convencer a la iniciativa privada y el sistema financiero mexicano que teníamos que hacer una reforma que se basa en dos cosas, o trabajas más años o le aportas más dinero, no hay otra solución para que alguien pueda tener una pensión digna porque cuando se dice que el Estado te puede asegurar la pensión, puede cobrar más impuestos y para fines prácticos puede ser lo mismo, obtener recursos que ahora vas a ahorrar para poder generar una pensión adecuada al trabajador en el futuro la propuesta sigue siendo válida.

Nosotros, como sector empresarial, tenemos una propuesta consensuada de incrementar la cantidad de ahorro de cada trabajador año por año. Si no hacemos eso, no lograremos tener pensiones adecuadas.

Propuestas como las de este diputado pues no tiene pies ni cabeza. No porque la maneje el Estado va a tener mejor rendimiento, es una falacia total decir que no se ha ahorrado más porque las afores cobran mucho dinero, yo invitaría a ese diputado a que viera con cuánto del ahorro completo que se ha generado, se han quedado las afores porque no es cierto, eso no es verdad”.