Para que estrategia sanitaria funcione, necesitamos cambiar política económica: Levy

La emergencia sanitaria por el COVID-19 se extiende más allá de una situación médica. Para muchos países, como México, también se avecinan tiempos complejos en materia económica.

Al respecto, Santiago Levy, ex subsecretario de Hacienda, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga donde dio su punto de vista de cómo enfrentar esta situación a través de un endeudamiento a corto plazo que permita atender a quienes más lo necesitan y reactivar la economía lo antes posible tras la emergencia.

Estamos enfrentando una situación muy compleja que hace difícil la comparación entre esta crisis y crisis pasadas. Yo creo que el presidente tiene razón en que en ocasiones pasadas, el endeudamiento adicional ha sido un factor que ha complicado la salida de las crisis, sin embargo, en este caso, su preocupación muy legítima parecería que debería de pasar a segundo plano respecto del primer plano de resolver la pandemia de la manera más rápida posible.

Es muy difícil resolver una pandemia cuyo virus es muy desconocido sin tener algunas acciones que protejan a la población durante ese tiempo. Me explico. Lo que yo estoy proponiendo es que se hagan transferencias de ingresos a diversos grupos de trabajadores, no de personas de la tercera edad, no personas que están estudiando, sino de trabajadores que van a ser las personas más afectadas por pérdida de ingresos y que no se les permite trabajar y es importante que, al menos durante algunas semanas, muchas de ellas no trabajen para quedarse en su casa para poder acabar con la pandemia.

Sin embargo, es difícil pedirle a la gente que se quede en su casa sin tener alguna fuente sustituta de ingresos, entonces, como es una crisis inédita y una situación por demás inédita, debemos de pensar en medidas que nunca hemos pensado en el pasado y yo estoy sugiriendo que a los trabajadores, tanto del sector formal como del sector informal, por diversos mecanismos se les haga llegar una transferencia de ingreso transitoria que facilite el que puedan estar sin trabajar cierto tiempo, al menos durante la etapa crítica de la pandemia que será el mes abril y que puede extenderse en función de cómo evoluciona el virus en México”.