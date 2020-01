ONU prevé aceleración de economía mexicana durante 2020

La economía en la región latinoamericana crecerá un 1.3 por ciento en 2020 y un 2 por ciento en 2021 tras el discreto aumento del 0.1 por ciento en 2019, algo que se reflejará en una aceleración del PIB en Brasil, México o Chile y una menor recesión en Argentina, según el informe de perspectivas globales presentado este jueves por la ONU.

El estudio anual de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) proyecta que la economía de Chile pase de crecer un 0.8 por ciento en 2019 a hacerlo un 1 por ciento en 2020, mientras que Brasil acelerará desde el 1 por ciento al 1.7 por ciento y México pasará de un crecimiento cero en el pasado ejercicio al 1.3 por ciento en el actual.

