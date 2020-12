No habrá aumento de impuestos el 1 de enero, es un ajuste inflacionario: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que no habrá aumento de impuestos a partir del 1 de enero de 2021.

El mandatario mexicano aseguró que solo habrá un ajuste correspondiente a la inflación, pero que es falso de que vayan a aumentar o agregarse nuevos impuestos en su administración.

No va a ser así, lo único que puede darse es el ajuste inflacionario, no hay aumento de impuestos, lo que hay es un ajuste de acuerdo a la inflación. Si la inflación es 3 por ciento, es lo que se debe de agregar”, externó.

López Obrador dejó en claro que pedirá a la Secretaría de Hacienda que retrase este incremento inflacionario para evitar abusos en el aumento de los precios en los productos.

“Mi sugerencia a Hacienda, hoy lo tratamos esto, el abuso de que aumentan los impuestos aumentan los precios, incluso en proporción mayor, se aprovechan, no nada más la inflación, sino que aumentan el doble o el triple”, argumentó.

Para evitar ese efecto podrá no entrar en vigor el incremento inflacionario que se agrega a cada producto, pero no tiene que haber aumentos, porque no hay aumento de impuestos en términos reales”, destacó.